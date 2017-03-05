Сирийские туркманы и арабы поддерживают операцию «Щит Евфрата», сообщает Ассоциация арабских и туркманских племен Сирии.

«Мы благодарны ВС Турции, которые поддерживают Сирийскую освободительную армию (СОА) в ходе операции «Щит Евфрата», нацеленной на освобождение Сирии от террористов ДЕАШ. Турция и СОА спасут народ от насилия PYD (сирийская ветвь PKK), которая при поддержке мировых держав изменила этнический состав населения Сирии, притесняет и грабит народ страны», — говорится в сообщении (цитата по «Анадолу»).

В сообщении отмечается, что сирийские туркманы и арабы поддерживают идею освобождения городов Мюнбич, Ракка и Талль-Абъяд от террористов PYD и ДЕАШ.

«Мы готовы бороться, чтобы спасти Сирию от террористов», — подчеркивается в сообщении.