Первый весенний уик-энд наследник Британского престола провел на Ямайке. Об этом пишет «Лайф».

На побережье Атлантического океана 32-летний принц Гарри отправился в компании своей новой возлюбленной — 35-летней актрисы Меган Маркл. Поводом солнечной поездки стала свадьбу лучшего друга монаршей особы — Тома Инскипа. На следуйщий день после торжества Гарри вместе со своими друзьями провел время на местном пляже, где утолял жажду ледяными коктейлями и нырял вдоль песчаного ямайского пляжа.

Проплывающим на лодке в море папарацци крупно повезло — охотникам за эксклюзивом удалось снять наследника английской короны в пляжных шортах.

Будоражащие фантазии поклонниц снимки принца Гарри собрали множество восторженных отзывов в Сети.