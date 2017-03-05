После завершения встречи в расширенном составе президентов Азербайджана и Ирана состоялась пресс-конференция. Президент Ирана Гасан Рухани отметил, что за последние три года азербайджано-иранские связи успешно развиваются.

По его словам, развитие двухсторонних экономических связей является показателем воли обоих руководителей. “Мы наладили успешное сотрудничество в сфере транзита и в этом заметную роль играет транспортный коридор Север-Юг”, — подчеркнул он.

Г.Рухани отметил, что Азербайджан принимает участие в строительстве железной дороги Решт-Астара. “Обе страны сотрудничают и в нефтяной сфере. Иран готов к сотрудничеству с Азербайджаном и по swop-операциям”, — сказал он.

Рухани сказал, что двухстороннее сотрудничество успешно развивается в сфере автомобилестроения. “На сегодняшней встрече были обсуждены вопросы экологии на Каспии, а также совместное использование нефтяных месторождений. Мы приняли решение продолжить обсуждения до взаимовыгодного согласия. Мы также обсудили региональные проблемы. Иран еще раз подчеркивает, что мы уважаем территориальную целостность всех стран. Надеюсь, что нагорно-карабахский конфликт найдет свое решение. Конфликты должны быть урегулированы путем обсуждений и политическим путем”, — подчеркнул президент Ирана.

Очень рад вновь быть на земле братского Ирана. Это мой третий визит за последние три года в Иран. Об этом, в честности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с Президентом Ирана Хасаном Рухани в Тегеране.

«В целом за последние три года я встретился с господином Президентом Рухани восемь раз. Это показывает то, что ирано-азербайджанские дружественные, братские связи очень успешно и стремительно развиваются. Наши отношения построены на древней истории, культуре, общей религии. Мы на этой прочной основе построили очень прекрасное сотрудничество. Наши политические связи на высоком уровне, мы поддерживаем друг друга во всех международных организациях. В прошлом году наш товарооборот вырос на свыше 70%. Это результат наших достигнутых усилий. Все подписанные документы находят свое отражение и реализуются. Только в прошлом году в результате двухсторонних визитов было подписано 18 документов. Сегодня мы подписали еще два документа. Это создает крепкую базу наших связей. Иранская сторона начала инвестировать в азербайджанскую экономику. Мы благодарны за это. В то же время Азербайджан начал финансирование железной дороги Решт-Астара. Реализуемый совместно транспортный коридор Север-Юг является историческим событием.

«Данный проект в тоже время вносит существенный вклад в вопросы регионального сотрудничества. Сейчас в регионе увеличивается количество трехсторонних форматов. Достигнуты большие успехи в энергетической сфере. Мы соединили наши электролинии и сейчас ведется обмен. Есть хорошие возможности для сотрудничества в нефтегазовой сфере. Иранская компания является активным участником и инвестором проекта «Шахдениз-2″. Сегодня состоялся широкий обмен мнениями по проведению совместных нефтегазовых операций в Каспийском море. В особенности хочу отметить деятельность совместной экономической комиссии. Комиссия очень активно работает, своевременно и на высоком уровне исполняет все поручения Президентов», — сказал Ильхам Алиев.

Хочу выразить благодарность Ирану за позицию по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Эта позиция основывается на международных принципах, законах и справедливость. Территориальная целостность каждой страны неприкосновенна», — сказал Президент Ильхам Алиев.