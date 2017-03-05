Спутник Türksat-6A будет целиком турецкого производства, сказал агентству «Анадолу» министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, комментируя процесс создания Турецкого космического агентства.

«Спутники Türksat-5A и Türksat-5B будут частично произведены в Турции. Мы наладим производство комплектующих для спутников в Турции», — сказал Арслан.

По его словам, пять лет назад при Министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции было создано Управление по космическим и авиационным технологиям.

«Считаем, что Турция должна сказать в этой сфере свое слово и войти в число космических держав. С развитием космической и авиационной промышленности в стране возникла необходимость в создании отдельного специализированного агентства», — отметил министр.

«Турция вошла в число 38 стран, обладающих космической промышленностью. Мы поставили перед собой цель занять передовые позиции в указанной отрасли», — отметил Арслан.