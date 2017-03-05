Детективы НАБУ давят на медперсонал больницы, где находился Роман Насиров, утверждают его адвокаты. Как отмечают адвокаты, медики настаивали на том, чтобы Насирова отвезли в Феофанию, где он проходил лечение. В итоге их позащитного возили по Киеву до трех часов ночи, сообщили они в эфире телеканала 112 Украина.

Адвокаты в который раз акцентируют на недопустимости физического насилия над их подзащитным.

Как сообщили представители защиты Насирова, 5 марта по состоянию на 8 утра он находится в клинике Феофании в отделении интенсивной терапии. У дверей палаты находится охрана НАБУ. По словам адвокатов, представители НАБУ не дают возможность медикам Феофании предоставить Насирову необходимое полноценное обследование и лечение.

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