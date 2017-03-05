В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщили Sputnik Азербайджан в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР.

Однако, ночью в столице и на полуострове местами морось. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха на Абшероне ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем — 8-12 градусов выше нуля. В Баку ночью также 3-5, днем — 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 85-95%, днем — 60-70%.

В регионах Азербайджана завтра в основном без осадков, однако ночью в некоторых восточных районах ожидаются осадки. Местами туман, ветер восточный.

Ночью столбик термометра покажет 2-7 градусов тепла, днем — 9-14 градусов выше нуля. В горах температура ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем — 5-10 градусов тепла.