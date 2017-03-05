Эксперты заявили, что в Австралии наблюдается стремительный рост популяции гребнистых крокодилов (Saltwater Crocodile или Crocodylus porosus). Об этом заявили ИноСМИ Стивен Джонсон и Камерон Филз.

Эксперты сообщают, что обнаружили рекордное количество гребнистых крокодилов в Северной части Австралии The Top End. Так, если изначально на одной территории в 40 км они насчитали 20-40 крокодилов, то сейчас это количество увеличилось до 150. Однако из-за изменений климата животные перемещаются ближе к югу, где воды значительно теплее.

«Крокодиловые» специалисты напомнили, что охота на этих хищников в Австралии была запрещена в 1971 году, однако браконьеры продолжили свою деятельность на незаконных основаниях с 1980-х годов. Эксперты сообщили, что рост Saltwater Crocodile достигает трех-четырех метров. Они уточнили, что такими вырастают молодые особи, которые, к тому же, не боятся людей, в отличие от своих старших родственников. Так, молодые крокодилы позволяют подойти достаточно близко и, очевидно, не испытывают никакого страха.

Специалисты отметили, что гребнистые крокодилы постепенно перемещаются туда, где они жили до массовых охот на их востребованную кожу, ведь эти животные чрезвычайно территориальные. Эксперты считают, что таким образом они хотят выжить. Специалисты добавили, что уничтожение крокодилов не делает воды безопаснее.