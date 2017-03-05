Издание Associated Press было вынуждено удалить из собственных опубликованных материалов данные об электронном адресе жены вице-президента США Майка Пенса. Чиновник считает, что информационное агентство должно извиниться за подобные публикации. Об этом сообщает ВВС.

Вице-президент США был возмущен тем фактом, что в пятницу Associated Press добавила в свои материалы действующий почтовый адрес его супруги. Статья была посвящена теме использования Пенсом и его супругой личной электронной почты для деловых переговоров. В частности, журналисты отметили, что во время пребывания Пенса на посту губернатора Индианы он использовал электронную почту своей жены.

По словам чиновника, журналисты вмешались в личную жизнь его семьи. Кроме того, он обосновал свое требование об извинениях со стороны агентства.