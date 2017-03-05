Писательница, умирающая от рака яичников, написала профиль своего мужа на сайте знакомств для того, чтобы после ее смерти у него снова был шанс найти любовь, сообщает ВВС.

Эми Краузе Розенталь описывает достоинства своего супруга, добавляя, что надеется, что «это прочтет правильный человек и найдет Джейсона».

«Я никогда не пользовалась Tinder, Bumble или eHarmony [сайты знакомств]», — пишет она в New York Times.

«Но я создаю профиль Джейсона, основываясь на опыте 9 490 дней, которые мы провели под одной крышей».

Эми пишет книги для детей, а также мемуары о себе и своей семье.

Они с Джейсоном вместе почти 30 лет. У них взрослые дети.

В своей последней книге, вышедшей незадолго до того, как у нее был обнаружен рак, Эми написала, что хотела бы, чтобы кто-то из читателей предложил ей дизайн татуировки, и чтобы они потом вместе ее сделали.

«В сентябре мы встретились с Полетт [читательницей] у дверей тату-салона», — пишет Эми.

«Она сделала себе первую в жизни татуировку на левом запястье, а я — на левой руке, почерком моей дочери».

«Это моя вторая татуировка. Первый раз, 25 лет назад, мне нанесли маленькую букву «j» в районе щиколотки. Можете сами догадаться, что это значит», — говорит она. [Имя Джейсон по-английски начинается с буквы J — ред.].

«У Джейсона тоже есть похожая татуировка, но у него больше букв — AKR». [Amy Krouse Rosenthal — ред.].

В конце статьи, под заголовком «Может быть, вы захотите выйти замуж за моего мужа», Эми пишет: «Я это дописываю в День святого Валентина, и самым настоящим подарком, на который я надеюсь, будет не какая-нибудь вазочка, а то, что правильный человек, прочитав это, найдет Джейсона, и в результате начнется новая любовь».

Под конец статьи она оставила большой пробел, написав: «Я нарочно оставила здесь пробел, чтобы вы могли начать свою новую жизнь с чистого листа».

«От всего сердца. Эми».