Находящийся с визитом в Иране президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с иранским коллегой Гасаном Рухани.
Как передает АПА, встреча тет-а-тет продолжилась в расширенном составе.
Находящийся с визитом в Иране президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с иранским коллегой Гасаном Рухани.
Как передает АПА, встреча тет-а-тет продолжилась в расширенном составе.
Дата: 2017/03/05 13:17
Раздел: Азербайджан
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