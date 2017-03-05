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Находящийся с визитом в Иране президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с иранским коллегой Гасаном Рухани.

Как передает АПА, встреча тет-а-тет продолжилась в расширенном составе.