Основатель аналитической компании Stratfor Джордж Фридман предсказал новую мировую войну. И причина её — недееспособная система всей мировой политики между государствами. Сейчас Россия растёт, становится мощной империей. Соответственно США уходят на второй план и больше не будут мировым лидером. Именно это и будет служить основанием начала новой мировой войны.

То есть, если кратко, причина мировых войн — неспособность человечества уживаться вместе на планете, когда создаются новые государства, а старые не желают признавать их право на жизнь.

Сейчас довольно часто (Сирия, Восточная Украина) можно увидеть такой сценарий: негосударственные группировки при поддержке другого государства сражаются с властями страны. Однако для того, чтобы найти пример полномасштабной наземной войны двух государств, стоит вернуться в 2003 год – к вторжению США в Ирак, утверждает Business Insider.

Две мировые войны стали катастрофическими по своим масштабам доказательствами нестабильности международной системы, которая разрешала вести боевые действия для решения межгосударственных конфликтов в качестве законной меры внешней политики, а не крайнего средства. После окончания Второй мировой войны политические и юридические системы различных государств строились вокруг идеи предотвращения войн, но может ли положение дел измениться, задается вопросом Business Insider.

Издание побеседовало на эту тему с основателем аналитической компании Stratfor Джорджем Фридманом, и он предупредил, что такая характеристика мировой политики, как межгосударственные военные действия, может снова стать актуальной. Фридман отметил, что и ранее в истории были периоды, когда аналитики ошибочно полагали, что страны больше никогда не будут воевать друг с другом. Эксперт подчеркнул, что в каждом столетии происходила «системная война», в ходе которой вся система «содрогалась в конвульсиях».

Согласно анализу Фридмана, в любой международной системе имеются свои «роковые недостатки». В настоящей же системе, по его словам, содержатся зародыши ее собственного уничтожения. «Когда такие страны, как Германия, Китай и Россия идут на спад, и на их место приходят другие, тогда и начинаются системные войны. Тогда становится опасно, так как эти страны еще не достигли баланса… Так что сейчас мы наблюдаем системные изменения. Готовьтесь к войне», — цитирует Business Insider слова Фридмана.

В ответ на вопрос издания Фридман заявил, что вероятнее всего на первый план выйдут Япония, Турция и Польша. Поэтому войны разгорятся в Восточной Европе, на Ближнем Востоке. Кроме того, США ожидает морская война с Японией, предсказывает Джордж Фридман. «Каждый раз, когда появляются новые державы, им нужно найти свой баланс. Новые государства набирают силу, старые идут на спад. Опасен не сам этот процесс, а позиция страны, которая переходит на новый уровень», — считает глава и основатель Stratfor.