Объявление подозрения председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову может изменить отношения во власти и отношения власти и общества, и сейчас Украина стоит на распутье. Об этом в колонке для «Еспресо» написал политический обозреватель Виталий Портников.

«Еще ни разу со времени Майдана внимание правоохранительных органов не привлекал не просто чиновник такого высокого ранга, но – системообразующий игрок. Еще ни разу новые антикоррупционные институты не обвиняли человека, который является одним из ведущих чиновников действующей власти. Это и означает водораздел», – отметил он.

По мнению политического обозревателя, дальше возможны по меньшей мере три варианта развития событий.

«Первый – что в стране начинается тотальная борьба с коррумпированным чиновничеством. В результате при поддержке главы государства и правительства происходит очищение власти, реформы становятся более эффективными, возможности обновления страны в кратчайшие сроки – более реальными», – написал он.

При этом журналист добавил, что этот вариант представляется маловероятным из-за коррумпированности власти и общества в целом.

«Тотальная борьба с коррупцией возможна только при изменении правил игры с последующим преобразованием общества «теневиков» и контрабандистов в государство честных налогоплательщиков. А у общества есть запрос скорее на борьбу с чиновниками – то есть, проще говоря, на репрессирование богатых», – подчеркнул он.

Портников пояснил, что из-за этого тотальная борьба с коррупцией в Украине обречена на поражение и имитацию реальных действий.

«Второй вариант – условно «итальянский», операция «Чистые руки». Он подразумевает тотальную борьбу с коррумпированным чиновничеством при сохранении существующих правил игры. Но при этом сама борьба становится неуправляемой, власть – в целом как социальная группа – погибает под руинами кризиса, и на сцене появляется новая коррумпированная группа «спасителей Отечества», которая сосредотачивает в своих руках всю полноту власти и контроль над финансовыми потоками», – продолжил он.

Журналист напомнил, что в Италии после успешной антикоррупционной борьбы к власти пришел миллиардер Сильвио Берлускони, а на месте послевоенного итальянского государства возникла «имитация» государственных институтов для Европы. По мнению Портникова, такой путь для Украины более вероятен, чем предыдущий.

«Но есть и третий путь – если попытка арестовать Насирова и вручить ему подозрение стала просто сигналом для чиновников. Не стоит переходить в лагерь оппонентов и считать себя самостоятельным игроком. Нужно с большим вниманием относиться к замечаниям с Банковой. В пользу этой версии говорит то, что задержание Насирова происходило в лучших традициях номенклатурного «междусобойчика», – отметил журналист.

Портников обратил внимание, что обвинения Насирову выдвинули перед днем рождения, что является «любимым временем для сигналов».

«Предъявление обвинений происходило в режиме эффектного ночного шоу в палате «Феофании» – так обычно действуют российские борцы с коррупцией. При этом как повод для обвинений было выбрано содействие не кому-нибудь, а Александру Онищенко – человеку, который сейчас является одним из инструментов компрометации президента Украины Петра Порошенко на Западе», – подчеркнул он.

По мнению политического обозревателя, Насиров не мог оказывать Онищенко преференции самостоятельно, но пострадал он именно из-за этого.

«Такой путь антикоррупционной борьбы – уже не итальянский, а российский. Президент Владимир Путин не останавливается перед арестами системообразующих чиновников, министров, глав регионов… Одновременно позиции самого Путина и его ближайшего окружения остаются незыблемыми, номенклатура находится в ужасе и преданности, силовые структуры конкурируют между собой в «оформлении виновных». Но самое главное – никто не удивляется тому, что за коррупционные преступления может быть приговорен не только бывший министр, но и оппозиционер, какой-нибудь Алексей Навальный или Михаил Ходорковский», – продолжил Портников.

Он добавил, что «перед Путиным все равны», поэтому за коррупцию могут арестовать не только коррупционера, но и антикоррупционера, по решению администрации президента.

«Третий путь развития событий представляется для Украины наиболее вероятным. Но если власть проявит слабость, не сможет контролировать антикоррупционные структуры, если в деятельность этих структур вмешаются западные друзья или российские враги, события пойдут другим, «итальянским» путем, – подытожил журналист.