Президенту России Владимиру Путину будет все сложнее удерживать власть — есть явные причины для относительно скорого переворота.

Об этом в интервью ONLINE.UA рассказал известный российский политолог Андрей Пионтковский.

«Путин — пожизненный руководитель России. Это понятно. Он не может уйти сам или проиграть на выборах. Однако он может или умереть, или силовым методом будет отстранен от власти, что часто случается с диктаторами. Выборы — это манипуляционная операция, не имеющая отношения к самому процессу удержания власти в России», — сказал Пионтковский.

«Я не исключаю, что могут возникнуть серьезные обстоятельства и до 11 марта 2018 года, благодаря которым Путин будет отстранен от власти. Возможно, уже после благополучных для него выборов. Точную хронологию таких событий предусмотреть нельзя, но природа российской власти, природа путинско-чекистской группировки и самого Путина таковы, что они легитимируются не выборами, а другими факторами. Поэтому я бы отдавал предпочтение не разговору о перипетиях выборов 2018 года, а тому, насколько прочна пожизненная власть Путина на сегодняшний момент», — подчеркнул политолог.

«Она под вопросом. Дело в том, что в авторитарных режимах такого типа некомфортными для диктатора являются внешнеполитические поражения. А мне кажется, что правящий режим переживает поражение, и это ясно осознается верхушкой. Наиболее фундаментальное поражение — это Украина», — добавил он.

«Это не военно-политическое поражение, а метафизическое. Путинское представление об Украине, его концепция «русского мира», вспомните известную крымскую речь, которая была копией гитлеровской судетской речи, где он явно провозглашал планы расчленения Украины, создание «Новороссии» с 10-12 областями (юга и востока Украины). Это все провалилось. И провалилось по очень неприятной для Путина причине, ставка на поддержку русских (согласно переписи 2001 года, русские — вторая по численности этническая группа Украины, 8,3 млн человек или 17,3% всего населения, при этом русский язык как родной признало 29,6% граждан Украины), которые должны были выступить против Украины — провалилась», — резюмировал Пионтковский.