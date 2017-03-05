Пираты, напавшие в начале февраля в территориальных водах Нигерии на грузовое судно BBC Caribbean, освободили всех восьмерых захваченных моряков, среди которых — семеро россиян, а также гражданин Украины.

Как ТАСС, об этом российским СМИ сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

“Наши моряки уже во Франкфурте (Германия), все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа — семеро россиян и один украинец. Германская компания Briese провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения. Благодаря слаженным действиям все члены экипажа освобождены, они живы и здоровы”, — сказал Буцай, добавив, что в ближайшее время моряки вернутся домой.

По его словам, в ходе переговоров «удалось договориться с пиратами о выкупе, но сумма выкупа не разглашается». Родственники моряков уже уведомлены об успешном освобождении.

В территориальных водах Нигерии 5 февраля было совершено разбойное нападение на грузовое судно BBC Caribbean, принадлежащее германской компании Briese Schiffahrts. В результате нападения были захвачены семь российских граждан и один гражданин Украины. На судне остались старший механик, второй помощник и кадет, которым удалось сбежать от пиратов и увести корабль в Лас-Пальмас (Испания), позже они вернулись на родину в Россию.