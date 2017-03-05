Эксперт Елена Иванова на страницах издания The Moscow Post подняла вопрос о готовящемся «переезде» Вагита Алекперова из России. Минвал приводит эту статью без сокращений. Мнение редакции может не совпадать с выводами автора.

Слухи о том, что совладельцы компании «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун задумали вывести активы из России, находят новое косвенное подтверждение. По итогам прошлого года нефтяная компания снизила добычу нефти на 8,6% по сравнению с 2015 годом – до 91,992 млн тонн.

Ранее президент компании действительно анонсировал остановку работы около 200 нефтяных скважин, аргументировав это просто — такова политика России и ОПЕК. Мол, договорились же снизить добычу.

Правда, до этого «Лукойл» дал понять российским властям, что забесплатно сокращать добычу не хочет и рассчитывает на получение от государства компенсации… Например, в конце прошлого года компания просила Минэнерго предоставить льготы по экспортной пошлине для Пяхякинского месторождения.

Льготы — российские, активы — зарубежные

Чуть ранее — на этот раз Минэкономразвития — дало «добро» на продление льготной экспортной пошлины для месторождения имени Юрия Корчагина, разработкой которого также занята компания Алекперова и Федуна.

Наиболее доходными для «Лукойла» считаются его каспийские проекты. Нетрудно догадаться, что не последнюю роль в этом сыграла одна из самых высоких налоговых льгот в России, которую «выторговал» для компании Алекперов — заниженная ставка НДПИ и нулевая экспортная пошлина.

Между тем, свои инвестиционные интересы хозяева нефтяной компании постепенно переводят за пределы России. Так, в конце февраля текущего года стало известно, что «Лукойл» намерена вложить в течение года порядка 1,5 млрд долларов в иракское месторождение нефти «Западная Курна — 2». Информацию об этом подтвердил сам президент «Лукойла» Алекперов.

Бизнесмен накануне подтвердил, что «Лукойл», крупнейшим акционером которого он является (порядка 25%), активно рассматривает «заграничные направления». «Увеличили свое присутствие в Бельгии и Голландии, где есть нефтеперерабатывающий завод. Мы очень сильно присутствуем на Балканах и продолжаем усиливать свое присутствие там. Намерены активизировать свою деятельность и на территории Турции, потому что наши заводы ориентированы на этот рынок», — рассказал предприниматель.

Но, как поговаривают знакомые с ситуацией, наибольшее внимание Алекперов уделяет США — как стране, куда в будущем можно переместить не только свои миллиарды, но и бизнес.

Игроки сырьевого рынка констатируют, что собственники «Лукойла» научились грамотно управлять активами, находящимися под юрисдикцией разных стран. Опыт, в первую очередь. В плане грамотного налогообложения, пригодится в случае «переезда» из России. Да и достать бизнесменов российским правоохранителям будет гораздо труднее, если бизнес зарегистрирован, скажем, на Британских Виргинских островах, где имеет «прописку» дочерняя компания «Лукойла» — Lukoil Overseas.

Но и льготы, и основной объем сырья господа Алекперов и Федун пока что выкачивают именно из России, поэтому национальному законодательству, хотя бы формально, нужно соответствовать. Сначала офшор Lukoil Overseas имел в Москве офис, из которого, собственно, и велось все управление, однако формально он назывался лишь представительством. Затем деятельность компании переместилась в Объединенные Арабские Эмираты.

Вполне вероятно, что такие умельцы, как хозяева «Лукойла», смогли бы грамотно и не привлекая лишнего внимания постепенно «складировать» свои активы за рубежом.

«Прощай, немытая Россия…»

Ранее СМИ неоднократно пытались подсчитать, сколько в «Лукойле» собственников с российской «пропиской». Получалось примерно так: порядка 50% акций «Лукойла» принадлежит иностранным инвесторам, еще пятую часть так или иначе контролирует господин Алекперов, порядка 10% — вице-президент Леонид Федун.

Кроме того, стало известно, что 11% акций нефтяной компании получили два кипрских офшора — LUKOIL Employee Limited и Lukoil Investments Cyprus Ltd.

Только вот большая часть добычи углеводородов все равно приходится на российские месторождения. Около 88% запасов и 83% добычи углеводородов.

Компанию уже смело можно начинать называть иностранной, а не национальной. Но между тем, хозяева «Лукойла» все равно получают налоговые льготы в России…

Тем временем топ-менеджмент нефтяной компании постепенно перебирается в США.

В частности, уже в этом году в нефтяной компании были сделаны кадровые перестановки.

«Лукойл» покидает Валерий Субботин, занимавший пост старшего вице-президента компании по поставкам и продажам. Топ-менеджер в ближайшее время должен быть назначен на должность главы совета директоров международного трейдера нефтяного гиганта — компании Litasco.

В определенных кругах поговаривают, что переезд господина Субботина в США на постоянное место жительства не за горами. Его родные уже давно живут за пределами России, сам топ-менеджер подал заявку на получение гражданства США и успел получить грин-карту.

Эксперты не исключают, что вскоре большая часть бизнеса Вагита Алекперова вместе с ним самим и его топ-менеджерами также окажется в Соединенных Штатах.

Деньги компании, по слухам, активно утекают за границу последние годы. Например, только в 2014 году «Лукойл» мог вывести в офшорные компании порядка 5 млрд долларов.

Воровали сами у себя?

В прошлом месяце вступил в силу приговор бывшему сотруднику дочерней компании «Лукойла» в Ханты-Мансийском автономном округе — «Лукойл — Западная Сибирь». Якобы охранник Денис Криворот подпускал к нефтепроводу компании членов организованной группы, которые успел совершить хищение нефти «в крупном объеме».

Правда, существует и другая версия. Незаконная откачка «черного золота» из нефтепроводов вполне могла совершаться с ведома руководства «Лукойла».

Кстати, компания Алекперова на втором месте среди российских игроков по количеству случаев утечки нефти, которые неизбежно ведут к нанесению экологического ущерба. По итогам за 2014 год из нефтепроводов компании топливо утекало 3114 раз.

С экологами, которые пытаются защитить природу от нефтяных дельцов, расправляются просто — с помощью уголовного преследования.

В том же самом ХМАО идет судебный процесс над экологом Михаилом Каратеевым, которого обвинили в краже нефтепромыслового оборудования, принадлежащего компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Защита утверждает, что уголовное преследование — это жесткий ответ «заинтересованных» в прекращении деятельности активиста. Тем не менее, даже официальные ведомства признают, что структуры «Лукойла» вредят экологии больше положенного по закону. В феврале Природнадзор возбудил административные дела в отношении «дочки» «Лукойла-Западная Сибирь» — ТПП «Урайнефтегаз».

Господин Алекперов на пару с Федуном качают из российских недр «валютные» богатства, регулярно получают все мыслимые льготы, но платить налоги предпочитают, судя по всему, за рубежом. Не исключено, что план по выкачке бизнесменам удастся выполнить раньше, чем за них возьмутся российские правоохранители.