Ведущая любимого телешоу Дональда Трампа назначена пресс-секретарем госдепартамента США. 47-летняя Хизер Науэрт ранее вела программу Fox&Friends на американском телеканале Fox News. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что на работу ведущую утренней программы Fox&Friends приняли на этой неделе.

Давно известно, что новый президент США очень любит смотреть Fox & Friends. А сама Науэрт никогда не скрывала, что поддерживает политику Трампа.

Регулярных брифингов для журналистов в Госдепартаменте США не было около двух месяцев. 27 декабря при администрации Обамы состоялся последний из них. Якобы общение с прессой возобновят 6 марта, вести их пока будет и.о. пресс-секретаря Марк Тонер.