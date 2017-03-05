Иракские военнослужащие исследовали освобожденную территорию Мосула, в частности, открытый ранее храм пророка Ионы. Под развалинами оскверненного боевиками святилища обнаружились руины другого исторического архитектурного сооружения – храма легендарного ассирийского правителя Асархаддона.

Боевики разграбили археологические раскопки святилища пророка Ионы, осквернили святыню, расположив там оперативный военный штаб. Формирования ИГИЛ подорвали ценный исторический объект во время отступления.

Иракские военные исследовали руины на предмет замаскированной пиротехники, других опасных предметов и обнаружили вход в подземные коммуникации, сделанный террористами. Военнослужащие спустились в подземный лабиринт близ Мосула и увидели каменные стены другого археологического сооружения.

Специалисты исследовали открытие военных и пояснили, что данная находка является дворцом известного ассирийского царя Асархаддона, управлявшего древним ассирийским государством в 680-669 гг до н. э. Асархаддон был наместником Вавилона до становления у правления Древней Ассирией. Именно этот легендарный правитель распорядился возвести Вавилонскую башню.