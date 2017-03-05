По мнению российского оппозиционера, 13-ого чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, который сейчас проживает в США, после Украины следующей мишенью президента России Владимира Путина может стать Беларусь. Каспаров в пятницу принял удаленное участие в международной конференции, посвященной гибридным угрозам, которая прошла в Вильнюсе, передает BNS.

«Он в любом случае должен выглядеть победителем. Я считаю, что Беларусь может стать следующей его целью, ведь она может быть достижима. Похоже, что будущее может быть не таким оптимистичным», — заявил Каспаров.