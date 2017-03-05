Лидер фракции ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил худруку Государственного театра киноактера Никите Михалкову поставить спектакль в трех действиях по мотивам произведений Н.Гоголя и А.Грибоедова с названием «Аудитор».

Главный либерал-демократ готов сыграть главную роль, сообщили ТАСС в пресс-службе фракции ЛДПР. Как отмечается, автор идеи Владимир Жириновский уверен, что Никита Михалков «сможет профессионально подобрать других актеров».

Как говорится в сообщении фракции, в первом действии на основе произведения Гоголя «Ревизор», получившем созвучное времени название»Аудитор», предлагается отправить героя в Сыктывкар для разоблачения коррупционной сети. По замыслу Жириновского, во втором действии, по мотивам «Мертвых душ» современный Чичиков объезжает страну и скупает акции обанкротившихся предприятий. В третьем действии, по аналогии с «Горем от ума», Софья выходит замуж за чиновника-коррупционера, «а Чацкий мучается».