Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии одобрила продление полномочий премьер-министра страны на срок до девяти лет. Об этом сообщает японское издание Japan Times.

Согласно японскому законодательству, лидером правительства является лидер правящей партии. Таким образом Синдзо Абэ имеет потенциальный шанс остаться в кресле премьера до 2021 года, если ему удастся сохранить поддержку собственной партии. Соответствующие изменения были внесены в устав партии в ходе съезда ЛДП.

Синдзо Абэ занимает пост премьер-министра Японии с 2012 года. До этого он являлся главой правительства с 2006 по 2007 год, однако ушел в отставку в результате политического кризиса. В последний раз на пост главы партии его переизбрали в сентябре 2015 года. Тогда его срок полномочий продлили на три года.

После переизбрания политик заявил о своем намерении добиться пересмотра конституции страны. По мнению премьера страны, пересмотру подлежит введеная по итогам Второй Мировой войны статья 9 о запрете ведения войны и об отказе от содержания полноценной армии.