Турция собирается отправить гуманитарную помощь жителям Йемена и ряда африканских государств. Такие планы озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Анадолу.

Планы турецких властей обоснованы тем, что данным странам угрожает засуха. Сбор средств на предоставление гуманитарной помощи будет проводиться под контролем благотворительной организации «Красный полумесяц».

Сообщается, что присоединиться к акции могут все граждане Турции. Для подтверждения своих намерений они будут отправлять деньги по мобильным платежным системам.