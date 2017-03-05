Министерство обороны сообщает, что подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 60 и 82 миллиметровые минометы (всего 18 снарядов), гаубицы Д-44 (2 снаряда) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 126 раз.

Как передает Vesti.Az, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, на безымянных высотах и в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли, близ села Кёхнягышлаг Агстафинского района, и на безымянных высотах Газахского района.

С Бердского района Армении были обстреляны позиции на вблизи села Чинари и на безымянных высотах Товузского района, а с Красносельского района Армении – на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт и Гёйарх Тертерского района, Мерзили, Гарадашлы, Чыраглы, Джавахирди Агдамского района, Горган Горадиз, Ашагы Сеидахмедли, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.