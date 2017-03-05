Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что слова о независмости Гонконга «не имеют перспектив».

Как сообщает РИА Новости, при этом, по утверждению политика, Пекин продолжит ориентироваться на модель, при которой жителям Гонконга будут оставлены широкие полномочия в самоуправлении.

В рамках программы Пекина «Одна страна — две системы» Китай берет на себя вопросы обороны и внешней политики территории, а Гонконгу доверяются вопросы законодательства, управление полицейскими силами, валютная политика, налоги и миграционные аспекты. Кроме того, сохраняется представительство в международных организациях и мероприятиях.