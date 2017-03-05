Координатор Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной помощи в Ираке опубликовал предупреждение о возможном применении химического оружия в Мосуле, где боевики «Исламского государства» оказывают вооруженное сопротивление поддерживаемой американскими военными армии Ирака, сообщает РБК.

«Это ужасно», – говорит Лизе Гранде, которая призвала провести расследование. По ее словам, если использование химического оружия подтвердится, – это будет «серьезным нарушением международных гуманитарных норм и военным преступлением, вне зависимости от того, кто был целью и жертвами химатаки».

Международный Комитет Красного Креста (МККК) сообщил о семи пострадавших, поступивших в госпиталь в окрестностях Мосула с симптомами воздействия химических веществ.

По словам регионального директора МККК на Ближнем Востоке Роберта Мардини, пятеро детей и две женщины, которым оказывают медицинскую помощь в госпитале, демонстрируют клинические симптомы воздействия химических веществ, вызывающих образование волдырей на коже, покраснение глаз, раздражение, рвоту и кашель.

«Использование химического оружия категорически запрещено международными нормами. Мы глубоко обеспокоены свидетельствами наших коллег об увиденном и жестко осуждаем использование химического оружия все зависимости от того, кто и где его применяет», – сказал Мардини.

По сообщениям, предполагаемые атаки с использованием химического оружия произошли на прошлой неделе в восточных районах Мосула.