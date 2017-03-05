Польское правительство подтвердило информацию о том, что не поддержит кандидатуру нынешнего президента Европейского совета поляка Дональда Туска при выдвижении его на второй срок.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что вместо Туска кандидатом в председатели будет выдвинут один из польских членов Европейского парламента.

Правящая партия «Право и справедливость» давно выступала против Дональда Туска, который является одним из руководителей польской партии «Гражданская платформа», сообщает ВВС.

Ранее Туск занимал должность премьер-министра Польши.

Между тем, решение Польши в этом вопросе не является ключевым — председателя могут избрать даже в том случе, когда страна, которую он представляет, выступает против его назначения. Права вето нет ни у одной страны.