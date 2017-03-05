«Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 3:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметились Роберто Фирмино (9-я минута), Садио Мане (40) и Джорджино Вейналдум (90). У проигравших отличился Дэнни Уэлбек (57).

В турнирной таблице «Ливерпуль» поднялся на третью строчку, набрав 52 очка, «Арсенал» с 50 баллами опустился на пятое место.

«Ливерпуль» в следующем матче 12 марта на своем поле примет «Бернли», «Арсенал» 18 марта в гостях сыграет с «Вест Бромвичем». Кроме того, лондонцы на следующей неделе дома проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии», игра пройдет 7 марта.

В других матчах игрового дня «Кристал Пэлас» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0, «Лестер» оказался сильнее «Халла» — 3:1, «Сток» одержал победу над «Мидлсбро» — 2:0, «Суонси» переиграл «Бернли» — 3:2, «Саутгемптон» был сильнее «Уотфорда» — 4:3.