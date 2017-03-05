Вашингтон в течение последних трех лет проводит серию кибератак на серверы Северной Кореи с целью дестабилизировать ракетную программу КНДР. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что экс-президент США Барак Обама во время своего президентства поручил создать специальную программу по кибератакам против Пхеньяна, чтобы срывать тестовые запуски баллистических ракет, проводимых государством.

В результате данной политики Вашингтона число неудачных ракетных пусков Северной Кореи значительно возросло: ракеты стали чаще взрываться, отклоняться от курса и падать в море.

При этом издание отмечает, что последние успешные пуски ракет Пхеньяна демонстрируют снижение эффективности воздействия со стороны американских спецслужб.