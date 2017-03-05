Сегодня проводится первый этап выпускных экзаменов для учащихся IX классов.

Об этом АПА сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Экзамен будет проведен для учащихся IX классов общеобразовательных школ Баку, Сумгайыта, Абшерона, Хызы и Гобустана. На экзамене запланировано участие 40124 учащихся.

Экзамен начнется в 11:00.

Придя на экзамен, учащиеся в обязательном порядке должны иметь при себе пропускной лист и оригинал удостоверения личности (граждане Азербайджана, включая учащихся, которым не исполнилось 16 лет, — удостоверение личности; иностранцы и лица без гражданства – разрешение из Государственной миграционной службы; получившие статус беженца иностранцы и члены их семей — удостоверение беженца).

Учащиеся, у которых на удостоверении личности нет фотографии, наряду с другими документами должны представить выданную учебным заведением справку с прикрепленной фотографией (на справку прикрепляют фотографию ученика 3х4 и подтверждают печатью).