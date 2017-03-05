Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни заявил, что Вашингтон планирует существенно сократить объемы финансовой помощи другим государствам. Об этом сообщает Fox News.

«Приоритетный курс администрации США.предельно ясен: меньше потраченных денег за рубежом означает больше потраченных денег здесь»,—сказал он.

По словам Малвэни, такие меры позволят увеличить военные расходы на $54 млрд.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп увеличит на $54 млрд расходы Вашингтона на оборону при формировании нового бюджета Соединенных Штатов.