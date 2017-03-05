В Физулинском районе обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
Как сообщили АРА в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), на территории, именуемой «Финские дома», обнаружена ручная граната «Ф-1». Проверено 800 кв.м. территории.
В Физулинском районе обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
Как сообщили АРА в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), на территории, именуемой «Финские дома», обнаружена ручная граната «Ф-1». Проверено 800 кв.м. территории.
Дата: 2017/03/05 9:20
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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