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В Физулинском районе обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

Как сообщили АРА в Национальном агентстве по разминированию территорий  (ANAMA), на территории, именуемой «Финские дома», обнаружена ручная граната «Ф-1». Проверено 800 кв.м. территории.