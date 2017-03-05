Экс-главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова доставили в суд для избрания ему меры пресечения. Как передает АПА со ссылкой на УНИАН, Р.Насирова на носилках занесли в здание Шевченковского районного суда в Киеве.

По сообщению, к зданию суда дважды вызвали карету «скорой помощи».

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования.