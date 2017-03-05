Шутка про бомбу на таможне в аэропорту Пхукета обошлась туристу-пенсионеру из Италии в 3 тысячи евро и несколько дней вынужденного пребывания в чужой стране, в том числе в тюремной камере, передает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

Итальянская пресса рассказала историю 70-летнего Джорджо Паскуинуччи, возвращавшегося 20 февраля с курортного отдыха на родину. Из его фразы-шутки «да нет у меня бомб», которую он произнес при прохождении таможенного контроля, не говорившая по-итальянски женщина-полицейский поняла только слово «бомба», после чего оповестила коллег. В результате вместо кресла в салоне самолета Паскуинуччи оказался в тюремной камере, где провел два дня без элементарных удобств.

«Я спал на полу. В камере всегда горел неоновый свет, а вместо унитаза в полу была проделана дыра, рядом с которой стоял кувшин с водой», — рассказал Паскуинуччи позднее изданию Il Tirreno по Skype.

Пребывание пенсионера на Пхукете затянулось. Внеся немалый залог, он переехал из тюрьмы в гостиницу, где больше недели ожидал приговора суда.

Ему грозило два года заключения, но по совету адвоката Паскуинуччи признал свою вину и согласился заплатить штраф примерно в 3 тысячи евро, передает газета La Repubblica. После этого приключения итальянца в Таиланде подошли к концу: в ближайший понедельник он вернется на Апеннины.