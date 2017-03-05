Ахмад Монтазери — сын скончавшегося в 2009 году влиятельного религиозного деятеля аятоллы Хосейна Али Монтазери — досрочно освобожден из тюрьмы.

Как передает ТАСС, об этом сообщает в субботу информационное агентство судебной власти Ирана Mizan.

Оно приводит разъяснение, согласно которому ранее вынесенный приговор, предусматривавший 6 лет лишения свободы, пересмотрен. Этому способствовало ручательство одного из представителей высшего шиитского духовенства, имя которого не приводится, а также согласие руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Ахмад Монтазери также дал письменное обещание больше «не предпринимать действий, создающих угрозу национальной безопасности».

Первоначально 60-летний Ахмад Монтазери был приговорен к 21 году тюремного заключения за подрыв национальной безопасности, в частности, ему инкриминировалось распространение аудиозаписей публичных выступлений своего отца. Позже приговор был смягчен до 6 лет лишения свободы. В феврале этого года Монтазери-младший был арестован и помешен под стражу.

Скончавшийся в декабре 2009 года в возрасте 87 лет аятолла аль-узма (великий аятолла) Хосейн Али Монтазери — заметная фигура в истории Ирана второй половины прошлого века. Он был одним из лидеров антишахского движения и близким соратником основателя ИРИ имама Рухоллы Мусави Хомейни. После победы в 1979 году исламской революции Монтазери снискал себе славу либерала, поскольку выступал против жестких методов борьбы с контрреволюцией и против казней политзаключенных. В начале 1989 года этот видный религиозный деятель считался официальным преемником «рахбара» (лидера), однако незадолго до смерти Хомейни подал в отставку, выразив несогласие с методами правления высшего шиитского духовенства.

Оппозиционный аятолла время от времени выступал с резкой критикой властей. Одно из его публичных выступлений в 1997 году привело к массовым беспорядкам в Исфахане и ряде других городов. После этого Монтазери был лишен возможности читать проповеди и фактически помещен под домашний арест в своей резиденции в городе Кум.

Возможность вернуться к публичной деятельности он получил лишь в 2003 году. Незадолго до кончины аятолла-диссидент поддержал происходившие в Иране в 2009 году массовые антиправительственные выступления оппозиции, требовавшей пересмотра итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Махмуд Ахмадинежад.