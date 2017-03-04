Десятки тысяч людей вышли на улицы Лондона, чтобы принять участие в демонстрации против сокращений госрасходов на Национальную систему здравоохранения (NHS), передает «Би-би-си».

Организаторы протеста говорят, что на демонстрацию вышли почти 250 тысяч человек. Акция завершилась протестным митингом у здания парламента.

Из-за бюджетной политики властей в двух третях английский графств больницы и клиники урежут объем услуг населению, утверждают участники протеста. При этом в британском Минздраве говорят о дополнительном финансировании, а в NHS — что сэкономленные средства направят в муниципальные медицинские службы.