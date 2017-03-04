Сирийские военные сообщили о потере связи с проводящим разведку самолетом ВВС страны на границе с Турцией, ведутся поиски пилота,передает РИА Новости со ссылкой на информагентство SANA.

Ранее члены радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС после этого инцидента якобы катапультировался и приземлился на территории Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции. «Потеряна связь с военным самолетом, выполнявшим разведывательную операцию рядом с границей с Турцией. Идут поиски пилота», — сообщает агентство со ссылкой на военный источник.

СМИ со ссылкой на губернатора провинции Хатай ранее сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего на турецко-сирийской границе самолета, но пилота на борту не было.