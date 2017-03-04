В городке Шеллефтео на северо-востоке Швеции произошла поистине драматическая история: домашний кот воссоединился со своим хозяином после девятилетней разлуки.

Кот Эрнст пропал в 2008 году, позднее его владелец-подросток переехал в Норвегию, женился, родил сына, а когда вернулся год назад в родные края, ему позвонили из приюта для животных и сообщили, что его питомец находится у них.

Опознать Эрнста удалось благодаря микрочипу, вживленному в кота. «Я смеялся и плакал. Это абсолютно невозможно, но Эрнст вернулся спустя девять лет», — рассказал Джек Норхейм, которому исполнилось уже 26 лет.

Выяснилось, что гулявшего на улице кота подобрала живущая в окрестностях города пожилая пара, а когда они умерли, кот оказался в приюте.