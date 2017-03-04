Менее 2% средств, необходимых на проведение гуманитарных операций на Украине в 2017 году, поступили на счета ООН.

Как передает ТАСС, об этом говорится в обнародованном в субботу отчете Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) всемирной организации.

«По состоянию на 28 февраля система контроля за пожертвованиями на реализацию плана гуманитарного реагирования в 2017 году показывала, что на проведение операции поступили только 1,6% средств, то есть $3,5 млн из необходимых $214 млн», — отмечается в документе.

В УКГВ отметили, что через систему пока не прошли €18 млн, обещанные комиссией ЕС по гуманитарной помощи и управлению в кризисных ситуациях, а также €1 млн, выделение которого анонсировало ранее правительство Италии. Наибольшая на данный момент сумма — около $2,5 млн — поступила от Германии. Менее $1 млн перечислили Канада и Швейцария.

Как напомнили в гуманитарном управлении ООН, материальную помощь жителям восточной Украины продолжает оказывать Россия.

Отметив в целом тяжелую гуманитарную ситуацию на востоке Украины, гуманитарное управление ООН выразило тревогу по поводу вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в шести областях страны.

Как сообщили в УКГВ, местные власти обратились к международному сообществу с просьбой предоставить оборудование для дезинфекции, а также оказать помощь в сдерживании вспышки опасного заболевания. Одной из первых отреагировала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), которая провела семинары с местными ветеринарами, отмечается в докладе.