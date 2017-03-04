Заявление МИД Кыргызстана на реакцию Азербайджанской Республики относительно неприсоединения Кыргызстана к политическим пунктам Исламабадской декларации ОЭС.

«Министерство иностранных дел Кыргызской Республики с сожалением восприняло реакцию внешнеполитического ведомства Азербайджанской Республики относительно неприсоединения Кыргызстана к политическим пунктам Исламабадской декларации Организации Экономического Сотрудничества.

Считаем, что данное региональное объединение призвано решать, прежде всего, вопросы экономического характера. В этой связи большинство делегаций высказались за то, чтобы не политизировать, как саму организацию, так и Исламабадскую декларацию. При этом Кыргызстан не препятствовал принятию декларации, а воздержался от одобрения ее политических пунктов.

Кыргызская Республика как на двустороннем уровне с Республикой Азербайджан, так и в многостороннем формате всегда последовательно выступает за мирное урегулирование территориальных споров на основе норм и принципов международного права, в том числе суверенитета, независимости, территориальной целостности каждого государства, с которым установила дипломатические отношения.

Кыргызстан заинтересован в дальнейшем укреплении и расширении взаимоотношений с Азербайджаном, как и со всеми странами-членами ОЭС», — говорится в сообщении МИД Кыргызстана.