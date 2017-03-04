Массовый митинг с требованием отставки президента страны Пак Кын Хе прошел в субботу в столице Республики Корея (РК).

Как передает ТАСС, по данным организаторов, в акции, которая была организована в центре Сеула уже 18-ю субботу подряд, приняли участие до миллиона человек.

Собравшиеся на площади Кванхвамун призвали Конституционный суд (КС) РК не затягивать рассмотрение дела об импичменте Пак Кын Хе и утвердить его до 13 марта, когда истекает срок полномочий председателя КС.

Одновременно в Сеуле состоялся митинг сторонников президента, которые потребовали от суда отказать в утверждении импичмента и вернуть Пак Кын Хе к власти. Многие участники акции уверены, что за отставкой политика стоят спецслужбы КНДР и «прокоммунистические элементы» в Южной Корее. Данных о числе участников пропрезидентской демонстрации не приводится.

В декабре прошлого года депутаты южнокорейского парламента проголосовали за импичмент Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Теперь импичмент должен утвердить или отвергнуть Конституционный суд. Согласно предварительным данным, он может огласить свой вердикт уже 10 или 13 марта.