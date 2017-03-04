В связи с назначением Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана продолжают поступать поздравления от официальных лиц ряда государств, общественно-политических деятелей, руководителей международных организаций, государственных, научных и образовательных учреждений, представителей иностранных посольств, дипломатического корпуса в Азербайджане.

Как передает Тренд, с назначением Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиеву поздравили премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

В числе официальных лиц государств, поздравивших Мехрибан Алиеву, также губернатор Астраханской области Российской Федерации Александр Жилкин, мэр болгарского города Велико-Тырново Даниэль Панов, супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи.

С назначением Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиеву поздравили также многие известные общественные и политические деятели России, среди которых ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко, вице-президент Российской академии художеств, народный художник СССР и Азербайджана, Герой Социалистического труда Таир Салахов, председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина, генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов.

Среди поздравивших Мехрибан Алиеву также известные, влиятельные мировые политики. В их числе член Национальной ассамблеи Франции, президент Ассоциации друзей Азербайджана Жан-Франсуа Мансель, ректор Университета имени святых Кирилла и Мефодия Велико-Тырново Христо Бонджолов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Жандос Асанов, депутат парламента Западной Австралии Лиз Бехджат, председатель Партии труда Государства Израиль, лидер оппозиции Ицхак Херцог, региональный директор Международной торговой выставки Великобритании Эдвард Страчан и резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам М. Исагзаи.

Мехрибан Алиеву с назначением на должность Первого вице-президента Азербайджана также поздравили руководители ряда государственных, научных и образовательных учреждений Азербайджана — первый вице-президент Государственной нефтяной компании Хошбахт Юсифзаде, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Эльмира Сулейманова, председатель Союза писателей Анар, председатель Союза композиторов Фирангиз Ализаде, начальник Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов, ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов, президент Государственной нефтяной компании Ровнаг Абдуллаев.

В числе поздравивших также главы иностранных посольств, дипломатического корпуса в Азербайджане — посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, президент Европейской экономической палаты в Азербайджане Низами Пириев, генеральный представитель структуры телерадиовещания Турции (TRT) Йылдырай Арслан, посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

В связи с назначением на должность Первого вице-президента Азербайджана поздравления в адрес Мехрибан Алиевой поступают и из посольств Азербайджана за рубежом. Среди присоединившихся к поздравлениям также посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов, посол Азербайджана в Кыргызстане Идаят Оруджев, генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

Выдающиеся деятели искусства страны — народная артистка СССР и Азербайджана Фидан Гасымова, народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова, народный артист, директор Азербайджанской государственной филармонии им. М. Магомаева Мурад Адыгезалзаде, народный артист Алим Гасымов, народный артист, художественный руководитель Государственного ансамбля «Гая» Рауф Бабаев, ректор Бакинской музыкальной академии им. У.Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли также поздравили Мехрибан Алиеву с назначением Первым вице-президентом Азербайджана.