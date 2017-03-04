Онлайн-сервис такси Uber в течение нескольких лет обманывает органы власти стран, где была ограничена или запрещена работа сервиса из-за низких цен на поездки, передает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Как сообщили газете четверо бывших и нынешних сотрудников Uber, сервис при помощи инструмента Greyball, использует данные, собранные приложением Uber и другими способами, для того чтобы выявить и обойти чиновников, выступающих против сервиса.

Этот инструмент является частью программы VTOS (нарушение условий сервиса — ред.), предназначенной для того, чтобы люди, которые, по мнению компании, используют ее неправильно, не могли пользоваться сервисом.

Согласно информации газеты, одним из способов обойти чиновников является обозначение на карте геозоны вокруг правительственных зданий. Так, компания следит за теми, кто часто открывает и закрывает приложение Uber рядом с этими зданиями, и помечает их как возможных сотрудников правоохранительных органов.

Также сервис собирает сведения о кредитных картах клиента и проверяет, не связана ли карта с правительственными учреждениями, пишет издание.

Отмечается, что инструмент используется с конца 2014 года для обхода властей городов США, Франции, Австралии, Китая и Южной Кореи. Некоторые специалисты считают, что использование Greyball может быть незаконным.

Uber — онлайн-сервис, позволяющий заказать такси через сайт или мобильное приложение. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.