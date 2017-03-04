Четырнадцать человек, находившихся в плену у боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), были освобождены в субботу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местного правительства.

«12 преподавателей религии и два сотрудника учебного заведения, похищенные около 40 дней назад боевиками ИГ в районе Хаска Мина, сегодня утром оказались на свободе. Они все уже вернулись в свои семьи, — отмечается в документе. — Операция по освобождению состоялась при посредничестве местных старейшин и властей».

Горная провинция Нангархар, граничащая с Пакистаном, неоднократно становилась ареной ожесточенных столкновений между сотрудниками афганских сил безопасности и боевиками радикальных исламистских и террористических группировок.