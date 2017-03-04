Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал хорошим и продуктивным свой телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, который состоялся в субботу на фоне нарастающей напряженности между странами, передает РИА Новости.

«Наш разговор продолжался дольше запланированного, он был хорошим и продуктивным. Диалог продолжится на будущей неделе, когда встретятся главы наших МИД», — заявил Йылдырым журналистам.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в понедельник в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в «участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма». Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

Ранее власти города Гаггенау в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, который приехал в Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. После того, как власти города отменили его выступление, министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.