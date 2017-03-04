Президент США Дональд Трамп саркастично прокомментировал в твиттере то, что актер Арнольд Шварценеггер покинет телешоу «Подмастерье-знаменитость», где он был ведущим вместо американского лидера, передает Газета.ру.

«Арнольд Шварценеггер не добровольно покинул «Подмастерье», его уволили за его (безнадежно) низкие рейтинги, а не из-за меня. Грустный конец у великого шоу», — написал он.

Трамп был ведущим шоу на протяжении 14 сезонов, но после решения баллотироваться на пост президента его место в новом сезоне занял Шварценеггер.

Тем не менее Трамп постоянно критиковал Шварценеггера на месте ведущего, говоря о том, что у шоу с участием актера куда более слабые рейтинги.

Как сообщает EW, Шварценеггер покинул проект и теперь непонятно, будет ли продолжено шоу или нет. Официально причины отставки не называются. При этом Трамп указывался в каждом выпуске шоу в качестве продюсера.