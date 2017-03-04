Россия готова и дальше продолжать бороться с террористической организацией «Исламское государство» без помощи Соединенных Штатов.

Это следует из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию Associated Press, где говорится о планах президента США Дональда Трампа отложить «сделку с Россией».

«Москва и так продолжает [борьбу с ИГ]», — приводит агентство слова Пескова.

Ранее AP со ссылкой на источники в президентской администрации сообщило, что Трамп может отложить заключение «сделки с Россией» по совместной борьбе с ИГ на фоне скандалов, вызванных подозрениями по поводу связей представителей его команды с Москвой.