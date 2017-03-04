Сотрудники силовых ведомств Бахрейна раскрыли крупную террористическую ячейку, действовавшую в королевстве и связанную с Ираном.

Как передает ТАСС, об этом сообщила генеральная прокуратура Бахрейна.

По его информации, в преступную группу входило 54 человека. 25 обвиняемых в терроризме удалось задержать, 16 из них предъявлены официальные обвинения. По версии следствия, члены ячейки совершили как минимум шесть терактов на территории королевства. Также власти установили, что боевики планировали покушения на сотрудников силовых структур, при этом действовали при координации с Ираном.

Во время задержания у преступников было изъято большое количество оружия и взрывчатых вещества.