Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в ходе тестирования в Иране «стер в пух и прах» баллистическую ракету условного противника.

Как передает РИА Новости, об этом заявил командующий базой ПВО в Иране «Хатам аль-Анбия» Амир Фарзад Исмаили.

«С-300 для врага смертелен, поскольку даже небольшие летательные объекты, баллистические ракеты, а также крылатые ракеты не могут проскользнуть мимо него», — рассказал он в интервью агентству Tasnim, говоря о проведенном испытании, в ходе которого, по данным агентства, противоракетный комплекс С-300 смог выследить и уничтожить ракету, пущенную иранскими силами. Командующий заявил, что С-300 «»стер в пух и прах баллистическую ракету». Второй пораженной целью стал беспилотник.

«С-300 с сегодняшнего дня вместе с мощными иранскими комплексами «Мерсад» и «Талаш» ежеминутно будет обеспечивать более высокую безопасность иранского неба»,- заявил Исмаили агентству, которое опубликовало видео пуска ракеты.

Он рассказал о дальнейшей судьбе комплекса «Бавар-373» иранского производства, который недавно прошел тестирование на предмет его применения по баллистическим ракетам. «Еще более важная новость заключается в том, что разработанный и спроектированный полностью иранский С-300, который носит название «Бавар-373″, будет протестирован в ближайшем будущем, что сможет увидеть иранский народ», — отметил командующий базой ПВО.

Контракт с Россией на поставку С-300 Ирану был заключен в 2007 году, однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В прошлом году, после сделки Ирана с «шестеркой» по ядерной проблематике, запрет на поставку С-300 был снят.

В середине декабря 2016 года посол Ирана в РФ Мехди Санаи сообщал, что Россия завершила поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Иран.