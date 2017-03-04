Тогдашний президент США Барак Обама организовал прослушку здания нью-йоркского небоскреба Trump Tower перед избранием Дональда Трампа на пост главы Белого дома.

Как передает ТАСС, об этом Трамп сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Ужасно! Только что выяснил, что Обама вел «прослушку» в Trump Tower прямо перед победой (на президентских выборах — прим.)», — говорится в сообщении.

Трамп добавил, что данный поступок по своей низости сравним с Уотергейтским скандалом. В 1972 году во время президентской предвыборной кампании в центральном офисе Демократической партии США, расположенном на тот момент в жилом комплексе Watergate, были арестованы взломщики, пытавшиеся установить подслушивающие устройства. Расследование инцидента привело к политическому скандалу, который завершился досрочным прекращением полномочий президента США Ричарда Никсона в 1974 году.