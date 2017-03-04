«В феврале наблюдалась активизация оползневых зон на Зыхе, а в Масазыре, вдоль улицы Мирзы Ибрагимова зарегистрирована относительная активность в динамике обвального процесса».

Об этом АПА сообщил начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, в последние дни в результате дождей расширились трещины на оползневом участке Кижабе в Астаринском районе, зарегистрирована относительная активность на участках обвалов и оползней на 5, 7, 8 и 10-м км дороги Дегади-Пеликеш. Наблюдалась активность в динамике на участках оползней в Садатлы Джалилабада. Он отметил, что зарегистрирована относительная активность на оползневом участке Пирдаг на правом берегу Дашбулагчай в Гедабеке.

Азиз Гаралов сообщил, что в результате дождей расширились трещины на оползневом участке на 1-м км дороги Хызы-Алтыагадж, отмечен рост параметров оползневого участка на 11-15-м км дороги Хызы-Алтыагадж, зарегистрирована относительная активность на оползневом участке на 37-40-м км дороги Губа-Гонагкенд, отмечен рост параметров оползневого участка Поладлы в Гобустане.

По его словам, на 106-111-м км дороги Баку-Шамаха зарегистрирован оползень и рост параметров трещин оползневого участка. «В Шамахе активизировались оползневые участки Муганлы, Медресе, Мейсери, Сагиян, Гаравели, Муганлы, Джабаны, Дедегюняш, оползневые участки на 132-156-м км дороги Баку-Агсу». Из-за грунтовых вод наблюдалась активизация оползневых зон и в селе Зярнава в Исмаилы.