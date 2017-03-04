Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить Центральному банку Азербайджана техническую помощь для совершенствования денежной политики, передает Тренд.

Перспективы подобного сотрудничества обсудили министр финансов страны Самир Шарифов и глава миссии МВФ по Азербайджану Мохаммед аль-Горчи.

Согласно сообщению, распространенному в субботу министерством финансов, стороны также обсудили возможность предоставления техпомощи ведомству по формированию макрофискальных рамок и бюджетному планированию на среднесрочный период.

В ходе встречи министр проинформировал о мерах по оздоровлению банковского сектора страны, а также ужесточению денежно-кредитной политики.

Участники встречи согласовали сроки очередных консультаций правительства страны и фонда. Консультации пройдут в ноябре этого года.

Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.